Факти ICTV – Випуск 8:45 (03.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ситуація з епідемією в Івано-Франківську стає все критичнішою – мер міста просить допомоги в уряду; рятувальники попереджають про масові підтоплення у кількох областях країни і закликають людей не виходити на крихкий лід; в Україні ціни на продукти ростуть шаленими темпами.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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