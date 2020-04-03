Факти ICTV – Випуск 8:45 (03.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні виявлено вже 897 випадків зараженням коронавірусом. 22 інфікованих померли; Іспанія посилює карантин – там за добу вірус забрав тисячу життів, а у світі кількість заражених сягнула понад мільйона людей; борщовий набір зріс удвічі, а лимони та імбир можуть дозволити собі лише заможні люди – ціни у маркетах вражають українців до психозу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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