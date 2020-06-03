Факти ICTV – Випуск 8:45 (03.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Харківщині десять хворих на коронавірус в лабораторії, яка займалася аналізами хворих; на Рівненщині люди блокували дорогу, бо сорокатонні фури її руйнують; протести в США не вщухають, напередодні поранили українську журналістку, Трамп погрожує відрядити вояків, для придушення мітингів; історія успіху одного з кращих винахідників сучасності – Ілона Маска.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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