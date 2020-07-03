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Факти ICTV – Випуск 8:45 (03.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: хто очолить Нацбанк і що з гривнею. В офісі президента шукають нового главу НБУ; автодвійники на дорогах. Як через шахраїв ви можете попасти на штрафи за перевищення швидкості; зелений кисіль замість моря. Одеське узбережжя заполонили водорості. Чи небезпечні вони для людей; неймовірні краєвиди і тисячолітня історія. Чим вабить туристів містечко Богуслав на Київщині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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