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Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 8:45 (03.08.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.08.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за рік 700 незаконних будівництв. Одеса заростає хмарочосами; українці гинуть на воді, 900 смертей за рік. Які головні причини летальності і як змінити ситуацію; тримати баланс зовні і всередині. Що таке сап-йога і чому вона стає популярною серед українців; останні новини з передової.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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