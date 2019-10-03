Факти ICTV – Випуск 8:45 (03.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Європарламент відклав церемонію вручення Олегу Сенцову премії Сахарова; штраф 80 тис. грн за вбитого – Верховний суд остаточно вніс лося до Червоної книги і заборонив мисливцям полювати на тварину.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45

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