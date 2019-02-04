Факти ICTV – Випуск 8:45 (04.02.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 04.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: обвал колектора у Бердянську на Запоріжжі. Багатотисячне місто залишилося без води; президентами країни захотіли стати 89 українців – ЦВК відучора більше не приймає заяв на участь у виборах; інструмент інформаційних війн і ділового спілкування – найпотужнішій соцмережі Facebook 15 років.

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