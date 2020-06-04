Факти ICTV – Випуск 8:45 (04.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Львівщині зростає кількість хворих на коронавірус, в регіоні можуть посилити карантин; Європа продовжує послаблювати карантин, готуються відкривати кордони Бельгія та Німеччина; американські авто на українському ринку, як пригнати машину із-за океану; водяниста, несолодка і дорога – чому цього року не вродила черешня.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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