Факти ICTV – Випуск 8:45 (04.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 21 обстріл за добу і бойовики не шкодують важких калібрів; у Дніпрі помер семирічний хлопчик – релігійні батьки не дали медикам повноцінно його рятувати; екстренне звернення адвоката Олега Сенцова – українському бранцю стає гірше.

Опубліковано Жовтень, 04 в 9:59



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