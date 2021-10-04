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Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 8:45 (04.10.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.10.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: майже 5 тис. нових інфікованих. Лікарні переповнені; в Ужгороді руйнується Велика Рафанда – історична будівля якій майже 100 років; хріновий чай та інші натуральні продукти. Як одна пара проміняла місто на село і створила еко-бізнес;  вночі можливі заморозки, а вдень тепло. Якою буде погода цього тижня.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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