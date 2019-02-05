Факти ICTV – Випуск 8:45 (05.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українських заручників звільнять, а реформи країни продовжаться – у Свободі слова президент розповів, що чекає країну; десятки капканів, зброя та скривавлені кабани – на Хортиці активізувались браконьєри. Дичину вбивають серед білого дня; щоб було і стильно, і без переплат – дивіться новинки українського тижня моди.

Опубліковано Лютий, 05 в 10:31



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