Факти ICTV – Випуск 8:45 (05.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: стан стабільно тяжкий – лікарі вживають усіх заходів, аби врятувати вісьмох постраждалих у пожежі в Запоріжжі; Джо Байден представив програму подальшої зовнішньої політики країни; тисячі нових хворих на Covid в Україні додалося за добу; вогняна небезпека постійно чатує на територіальні громади в Карпатах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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