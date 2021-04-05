Факти ICTV – Випуск 8:45 (05.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: останні зведення з ковідного фронту. 10 тис. хворих за добу. Покращення епідситуації на Закарпатті; локадаун у столиці. Закриті дитсадки та школи, транспорт за спецперепустками. Як столиця увійшла в жорсткий карантин; 9 постраждалих. На волинській шахті обірвався ліфт із людьми; старі, страшні й розбиті. Чи реально врятувати маленькі вокзали і залізничні станції, здавши їх в оренду.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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