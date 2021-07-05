Факти ICTV – Випуск 8:45 (05.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: смерть військового медика на Донбасі. Через обстріли російських найманців він дістав поранення, несумісні з життям; в Україні 244 нових хворих на Covid-19. Водночас, штам Дельта шириться світом. Найгірше з епідемією в Росії; пожежі, зсуви та буревії – стихії у світі вбили сотні людей, а в окупованому Криму повені топлять будинки та зносять машини; День Незалежності США; повернення збірної України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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