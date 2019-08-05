Факти ICTV – Випуск 8:45 (05.08.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Чернігові облаштували зону відпочинку, а кількість потопельників не зменшилася; чи вдасться Україні цього року встановити новий рекорд агро-експорту; міжнародний фестиваль класичної музики у Львові.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.
2019-08-05
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