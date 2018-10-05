Факти ICTV – Випуск 8:45 (05.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 20 обстрілів на Донбасі, серед наших вояків четверо поранених; зросла кількість жертв землетрусу та цунамі в Індонезії; малорухливий спосіб життя, пияцтво та бідність – за здоров’ям людей, Україна на рівні Африки.

Опубліковано Жовтень, 05 в 10:05



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