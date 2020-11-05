Факти ICTV – Випуск 8:45 (05.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Байден лідирує. На виборах президента США триває підрахунок голосів. У країні мітингують; знову майже 800 хворих на Харківщині; що робити, якщо ваш сімейний лікар звільнився і не повідомив про це; дощовики та гумові чоботи – маст хев осені. Як вибрати і що пропонують вітчизняні виробники.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.