Факти ICTV – Випуск 8:45 (06.02.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 06.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: черговий виток справи у трагічній ДТП у Харкові – у гучному судовому процесі сьогодні розпочнуться дебати; кияни проти газового рейдерства – мешканці будинків, де є лічильник, отримують захмарні квитанції; вона ось-ось розміняє шостий десяток, але то не шкодить її популярності – в історіях успіху Дженніфер Еністон.

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