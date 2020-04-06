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Факти ICTV – Випуск 8:45 (06.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні посилюють карантин, обов’язково – маска і документи, а за вихід з дому без поважної причини – можливий штраф; понад 1,3 тис.  хворих на коронавірус в Україні, у світі – майже 1,3 млн; у Черкасах медиків які борються із Covid-19 перевели на вахтовий режим роботи; українські авіакомпанії зазнають мільйонних збитків.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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