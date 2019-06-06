Факти ICTV – Випуск 8:45 (06.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як вберегти себе від туристичних шахраїв, і що треба перевіряти, купуючи путівку; день журналістики. Про тих, хто словом може змінити світ і допомогти іншим; розпал літнього сезону грибів та квіти, що відчувають події в Україні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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