Факти ICTV – Випуск 8:45 (06.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Буковині уповільнилась динаміка поширення коронавірусу, а у світі вже інфікувались понад 11 млн людей; пожежа у Новій Каховці, людей вже відселили, а будинок пильно охороняє поліція; Черкащиною пронісся смерч з градом, дерева виривало з корінням – вітер позносив дахи та понівечив городину.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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