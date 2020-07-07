Факти ICTV – Випуск 8:45 (07.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Львівщині послаблюють карантин, запрацюють готелі, спортзали та фітнес-центри; кількість інфікованих у світі наближається до 12 млн; нова зустріч у нормандському форматі може відбутися у серпні; на Херсонщині спека вбила двох людей, один з них помер в комбайні під час польових робіт.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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