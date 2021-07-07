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Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 8:45 (07.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні 610 нових випадків Covid, 33 людини померли, але третина українців мають антитіла до коронавірусу; РНБО запровадила санкції проти 100 українських політиків та бізнесменів, і це не кінець; сотні випалених гектарів лісів – у США вирують масштабні пожежі, а південь Росії накрили повені та селеві потоки, є загиблі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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