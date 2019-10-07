Факти ICTV – Випуск 8:45 (07.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: по всій Україні пройшли акції протесту, люди закликали президента не поступатися національними інтересами; у Дніпрі ледь не пішов під землю гуртожиток, 200 студентів екстрено евакуювали; у Черкасах під час перегонів авто влетіло у натовп людей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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