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Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 8:45 (07.10.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.10.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Києві вшанували жертв Голокосту. Спецрепортаж до 80 роковин масових розстрілів євреїв у Бабиному Яру; ціни завищували, а гроші привласнювали. Хто нажився на будівництві спорткомплексу для дітей на Харківщині, який рік не можуть здати; хроніки коронавірусу; останні зведення з фронту.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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