Факти ICTV – Випуск 8:45 (08.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сильні снігопади, ожеледь та хуртовини – така погода нині майже по всій території України; чи законні колекторські методи боротьби із кредитними боржниками; чому жителі десятка сіл на Миколаївщині можуть дістатися до райцентру хіба пішки; у Харкові майже дві сотні переселенців з окупованого Донбасу мешкають у модульному містечку, термін експлуатації якого сплив ще три роки тому.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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