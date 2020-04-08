Факти ICTV – Випуск 8:45 (08.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: хроніки коронавірусу в Україні, в регіонах хворіють медики; в Італії та Іспанії епідемія потроху спадає, а у США – вірус лютує, рекордна кількість смертей за добу; закон про ринок землі, що про земельні перспективи України думають експерти та аграрії; в чому секрет успіху Ірини Білик.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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