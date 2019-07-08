Факти ICTV – Випуск 8:45 (08.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій знову загинув український воїн; у Києві стартує саміт Україна-ЄС; уже чверть століття на Прикарпатті сотні людей живуть в аварійних будинках; успішна операція силовиків в Одесі: у фінансовій установі злочинець захопив заручників – усіх звільнили.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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