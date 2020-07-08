Факти ICTV – Випуск 8:45 (08.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: пожежа на Луганщині забрала життя шістьох людей, у лікарнях 17 дітей; на Буковині фіксують позитивну динаміку одужання від коронавірусу; на Донбасі ворог здійснив шість обстрілів по наших позиціях, четверо українських вояків поранено; Одещину накрило потужним ураганом, на людей сипався град розміром з горіх.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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