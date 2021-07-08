Факти ICTV – Випуск 8:45 (08.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні 617 нових випадків Covid, а кількість смертей через коронавірус у світі сягнула 4 млн; вже з самого ранку окупанти на Донбасі обстрілюють українські позиції; затори на тротуарах – через літні майданчики ресторацій, людям немає де ходити, а облаштовують їх часто незаконно; глобальний інтернет Ілона Маска.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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