Факти ICTV – Випуск 8:45 (08.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Умані горів гуртожиток університету садівництва. Семеро травмованих студентів; рік минув – ні мостів, ні доріг. Чому досі не ліквідували наслідки повені у Закарпатському селі; майже 20% – жінки. Як їм служиться в українському війську; на Львівщині чоловік захопив землю одного з дачних кооперативів і організував там поховання.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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