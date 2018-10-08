Факти ICTV – Випуск 8:45 (08.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 20 загиблих, у США святковий лімузин потрапив у смертельну аварію; “Довгих років тюрми”. У Петербурзі пройшли акції до дня народження Путіна; скажені вовки атакують жителів Тернопільщини. Троє постраждалих.

Опубліковано Жовтень, 08 в 12:02



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