Факти ICTV – Випуск 8:45 (08.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: формула Штайнмаєра та нові вимоги Путіна перед зустріччю у Нормандському форматі; хто і як взяв у розпорядження 650 гектарів села Пантеліївка на Київщині; поблизу Ужгорода вирощують азійські гриби – шиїтаке.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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