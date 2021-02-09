Факти ICTV – Випуск 8:45 (09.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Київ засипає другу добу – сніг не припиняється і досі; негода в Україні не відступає в багатьох областях; чи можливе в Україні посилення карантину; цього місяця Україна отримає вакцину і розпочне масштабне щеплювання; в Україні викрили банду, яка заробляла десятки мільйонів гривень.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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