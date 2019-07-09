Факти ICTV – Випуск 8:45 (09.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: двох окупантів знищено, трьох поранено,17 обстрілів наших позицій; представники найбільш прохідних до Парламенту політичних сил, дискутували про майбутнє країни; жителі Луцька не мають чим дихати, у місті шукають забруднювача.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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