Факти ICTV – Випуск 8:45 (09.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Закарпатті випадки коронавірусу фіксують у всіх районах області; до гасіння вогню на Луганщині залучать авіацію, бойовики гарантували літакам безпеку; на Донбасі один український військовослужбовець загинув, ще троє дістали поранення; Динамо Київ – цьогорічний володар кубка України з футболу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.