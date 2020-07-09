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Факти ICTV – Випуск 8:45 (09.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Закарпатті випадки коронавірусу фіксують у всіх районах області; до гасіння вогню  на Луганщині залучать авіацію, бойовики гарантували літакам безпеку; на Донбасі один український військовослужбовець загинув, ще троє дістали поранення; Динамо Київ – цьогорічний володар кубка України з футболу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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Факти ICTV. Спорт 7:45 (09.07.2020)
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