Факти ICTV – Випуск 8:45 (09.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Харкові оголошено план перехоплення Сирена – після вироку із зали суду втік злочинець, а з фронту знову трагічні новини, там загинув військовий; 655 нових випадків Covid зареєстровано в країні, але прискорюється вакцинація – українці, щеплені двічі, вже можуть відвідувати десятки країн; дешевий китайський непотріб та ще й токсичний – ми перевірили популярні серед людей магазини конфіскату – то небезпечно для здоров’я.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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