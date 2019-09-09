Факти ICTV – Випуск 8:45 (09.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: монстркари, роботи і діти генії. Бест Робот фест у Дніпрі. Чим дивували на техношоу цього року; стрибунці, цвіркуни і бджоли. Екзотична альтернатива м’ясу. Чи готові українці до таких страв у меню; останні зведення з фронту; який стан звільнених українців та від Росії вимагають випустити всіх незаконно засуджених.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45

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