Факти ICTV – Випуск 8:45 (09.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 9.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вибухи та пожежа на військових складах на Чернігівщині – термінова евакуація людей; троє поранених, останні зведення з фронту; міжнародні журналісти розкрили ім’я другого російського Грушника, підозрюваного в отруєнні Скрипалів.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-09
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