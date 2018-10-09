Факти ICTV – Випуск 8:45 (09.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 9.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вибухи та пожежа на військових складах на Чернігівщині – термінова евакуація людей; троє поранених, останні зведення з фронту; міжнародні журналісти розкрили ім’я другого російського Грушника, підозрюваного в отруєнні Скрипалів.

Опубліковано Жовтень, 09 в 10:37



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.