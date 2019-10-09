Факти ICTV – Випуск 8:45 (09.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: іспит на мужність та витривалість, як морські піхотинці боролися за штормовий берет; 5 років у тюрмах окупантів – історія незламного українського танкіста; Верховний суд виправдав водія, який закінчував маневр на жовтий; церковний скандал на Вінниччині, чому понад 30 громад досі не можуть перейти до Православної Церкви України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.