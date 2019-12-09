Факти ICTV – Випуск 8:45 (09.12.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: старт нормандського формату, лідери України, Франції, Німеччини та Росії визначатимуть майбутнє окупованого Донбасу; тисячі людей на Майданах країни закликали президента не переходити в Парижі червоних ліній; останні подробиці пожежі в одеському коледжі.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2019-12-09
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