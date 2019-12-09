Факти ICTV – Випуск 8:45 (09.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: старт нормандського формату, лідери України, Франції, Німеччини та Росії визначатимуть майбутнє окупованого Донбасу; тисячі людей на Майданах країни закликали президента не переходити в Парижі червоних ліній; останні подробиці пожежі в одеському коледжі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.