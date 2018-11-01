Факти ICTV – Випуск 8:45 (1.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 1.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: тиск на Росію та євроінтеграція – сьогодні Київ зустрічає канцлера Німеччини Ангелу Меркель – десятки доріг перекриють; останні подробиці авіакатастрофи Боїнга в Індонезії – рятувальники знайшли чорну скриньку; повернувшись з війни, знову стають до бою – на Харківщині, законні ділянки бійців, віддають під забудову висоткам.

Опубліковано Листопад, 01 в 11:42



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