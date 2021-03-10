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Факти ICTV – Випуск 8:45 (10.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за добу в Україні понад 6 тис. хворих на коронавірус; як дитяча лікарня у Дніпрі зажила слави закладу Європейського зразка; як не стати жертвою фейкових акаунтів в інтернеті та як розпізнавати ботів у соцмережах; у чому секрет успіху найвідомішого медіа-магната світу Руперта Мердока.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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