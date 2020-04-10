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Факти ICTV – Випуск 8:45 (10.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: три області можуть запровадити комендантську годину, а Чернівецька на вихідні закриває магазини та АЗС; США залишається світовим лідером поширення коронавірусу, а в Європі розробляють план виходу з карантину; як втримати заробітчан вдома після завершення карантину; як медики країни об’єдналися і безкоштовно консультують українців по телефону.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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