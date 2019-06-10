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Факти ICTV – Випуск 8:45 (10.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: попри агресію в Україні, Німеччина посилює економічну співпрацю з Росією; під Харковом влаштували стрільби, щоб показати якість українських БТРів; у час початку курортного сезону, ми перевірили справність морських прогулянкових катерів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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