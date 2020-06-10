Факти ICTV – Випуск 8:45 (10.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні, різко зросла кількість заражень – підтверджено 525 нових випадків. Померло 23 людини; одного військового поранено, ще десятеро підірвались на вибуховому пристрої – тривожна доба на передовій; чергове послаблення карантину, на Донбасі запрацюють два пункти пропуску. Також відсьогодні відчиняються бази відпочинку та санаторії; МВФ затвердив для України програму стендбай на 5 млрд доларів – перший транш становить понад 2 млрд.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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