Факти ICTV – Випуск 8:45 (10.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: п’ять українських військових поранені за минулу добу на Сході; постійний представник України ООН Володимир Єльченко вщент дипломатично розтрощив Росію; озеро Світязь на межі екологічної катастрофи: перлина Волині швидко міліє.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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