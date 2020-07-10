Факти ICTV – Випуск 8:45 (10.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Буковині заявляють про успіх у боротьбі з коронавірусом; у світі встановлено черговий антирекорд з кількості заражень Covid-19; діти хворі на серце та туберкульоз на Миколаївщині залишились без реабілітації; Вилково – українська Венеція вражає краєвидами, людьми та стравами.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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