Факти ICTV – Випуск 8:45 (10.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 86 кримчан. Всього Кремль утримує в полоні 110 українців. Чи є шанси на їхнє найближче звільнення; надмірний поспіх чи ефективність? Роботу нового парламенту аналізували у студії програми Свобода Слова. Чи виправдані такі темпи ухвалення законів; у Черкасах рік не можуть здати в експлуатацію дитячу спортивну школу. Хто, і куди подів необхідні документи.

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