Факти ICTV – Випуск 8:45 (10.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: третина пожежі у Ічні локалізована; один військовий загинув, та двоє поранених, зведення з фронту; перемога в залі та кулуарні пристрасті. Як ПАРЄ зберегла санкції проти Росії, а українська делегація відповіла російській журналістці.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-10
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