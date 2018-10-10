Факти ICTV – Випуск 8:45 (10.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: третина пожежі у Ічні локалізована; один військовий загинув, та двоє поранених, зведення з фронту; перемога в залі та кулуарні пристрасті. Як ПАРЄ зберегла санкції проти Росії, а українська делегація відповіла російській журналістці.

Опубліковано Жовтень, 10 в 11:10



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.